HABER /  SPOR
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Süper Lig Haziran ayında başlayacak

ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Hoş gelsin Ramazan
ADV Hoş gelsin Ramazan

Liglerin geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, liglerin başlaması için en muhtemel senaryonun 12-13-14 Haziran olduğunu açıkladı.

Abone ol

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, liglerin geleceği ile ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaları;

"Bu çok zorlu bir süreç, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde sporun ve futbolun ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Öngörü yapmak oldukça zor. Bu konuda sorumluluk TFF'de. Nihat Başkanımız bu konuda öngörülerde bulunup bilgiler verdi."

"Ay sonu tekrar toplantı yapılacak. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile istişarede bulunulacak, sonrasında futbol maçlarının devamının ne şekilde ne zaman olacağı kararı verilecek. Bugün en muhtemel senaryoları konuştuk."

"26 temmuz'da bitirilmesi düşünülüyor"
"Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi."

"Avrupa'da konuşulanlar ve uygulamalara baktığımızda seyircisiz oynanması en muhtemel senaryo gibi gözüküyor. Kulüpler bazında farklı görüşler olabilir ama federasyon ve bakanlığın söylediğine göre kesinlikle liglerin bitirilmesi yönünde bir irade var."

"Bugün liglerin bitirilmemesi veya bitirilmezse neler yapılacağı senaryoları tartışılmadı. 12 Haziran-26 Temmuz arası liglerin ve kupanın tamamlanması ilk planımız."

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ermeni Patriği Maşalyan’a mektup
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
İstiklal Marşı'na ilginç yorum! MHP'li Enginyurt tepki gelince sildi
Son depremler Marmaris'ten son dakika deprem haberi
Doğalgazı neden pahalıya alıyoruz? sorusuna Bakan Dönmez'den yanıt: Ticari sır
ABD Başkanı Donald Trump 1915 Ermeni olayları ile ilgili bu yıl da soykırım demedi
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine hayatını kaybetti
İBB sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına tepki hakkımı helal etmiyorum
Can Ataklı geri adım attı Ekrem İmamoğlu'ndan özür diledi
Oruç tutmak bağışıklık sistemini güçlendirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
Kocaeli İmsakiye sahur vakti! Kocaeli iftar saati imsak vakitleri
Yorumlar 2 yorum