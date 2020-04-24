Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine hayatını kaybetti

En uzun orucu hangi il tuttu? En kısa süre oruç tutan şehir hangisi işte illerin oruç süreleri

N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

İBB sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına tepki hakkımı helal etmiyorum

İnanılır gibi değil! 40 gündür evden hiç çıkmadı ama koronavirüs kaptı