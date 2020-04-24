Çanakkale'de 92 yaşında koronavirüsü yenen kadın vefat etti
ÇANAKKKALE'de 14 günde koronavirüsü (kovid-19) yenen Bahriye Kaya (92), bugün evinde çoklu organ yetmezliğine yenik düştü.Abone ol
Çanakkale Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.
Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatırılan yaşlı kadının, yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı.
Çoklu organ yetmezliğinden vefat etti
Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, 13 Nisan günü sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilmişti. Alzheimer ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, bugün köydeki evinde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Kaya, yaşadığı Yenice’nin Çal köyünde toprağa verildi.