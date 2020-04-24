HABER /  YEREL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Ziyaretçilerin akınına uğrayan 6 asırlık çınarın çevresi korona nedeniyle boş kaldı

Demirören Haber Ajansı
ADV Hoş gelsin Ramazan

BURSA'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki İnkaya çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.  37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle ilk kez boş kaldı.

Abone ol

Bursa'nın simgeleri arasında yer alan 610 yaşındaki İnkaya çınarı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişinin gölgesinde oturduğu çınar, adını aldığı mahallede yaşayanların da geçim kaynağı.

Tarihe tanıklık eden İnkaya çınarının çevresi koronavirüs nedeniyle boş kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihi çınar, en sessiz günlerini yaşıyor.

‘HİÇBİR ZAMAN BOŞ KALMADI'

10 yıldır İnkaya Mahallesi'nde imam olan Hasan Özcan (51), tarihi İnkaya çınarının çevresinin ilk kez bu kadar sessiz olduğunu söyledi. Özcan, "İnkaya çınarı hiçbir zaman boş kalmadı. Özellikle yaz dönemi ve turizmin yoğun olduğu dönemlerde aşırı yoğunluk vardı. Hatta misafirlerimiz geldiğinde çınarın altında yer bulup da oturamadığı zamanlar oldu. Ama şimdi Covid-19 sebebiyle sağlığımız ve memleketimiz için alınan tedbirler gereği buralar tamamen ıssız bir mekana döndü. İnsan burayı böyle görünce duygulanıyor. Dünya insanlarla yaşanır, insansız dünya bir işe yaramaz. Buralar hep bizim olsa ama insan olmasa bir değeri yok. Onun için misafirlerimiz gelince buralar daha güzel olurdu. Garip bir şekilde bekliyoruz. Çınar sanki misafirler gelmediği için hüzünlü, yaprakları yeni açmaya başladı. Daha erken açabilirdi. O bile hüzünlü. Altında on binlerce insanın gelip geçtiği, oturduğunda çayını içtiği bir yerde şu anda kimse yok. O da canlı ve haliyle hüzünlü" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Olay yeri Manisa! Koronavirüs korkusundan intihar etti testi negatif çıktı
Altın fiyatları artacak mı Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini
Yerli otomobilde erteleme olacak mı? Bakan Mustafa Varank açıkladı
Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na tepki: Yüzüme söyleyin bu zırvalarınızı
Manisa'da pompalı dehşeti: 4 ölü 1 yaralı
Çuvaldaki ceset! 18 yıl önceki korkunç cinayeti korona temizliği ortaya çıkardı!
ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de bastığı evin kapısına ateş ederken genç kızı başından vurdu
Ukrayna 'Ermeni Soykırımı’ ifadesini yasakladı
Koronavirüs Korkusu araştırması ortaya koydu: Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor
CHP'den Erdoğan'a sert 23 Nisan tepkisi: Milletimize açıklama ve özür borcu vardır
Malatya'da 64 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Dr.Ender Saraç'tan Ramazan uyarısı "günde bir tane..."
Yorumlar