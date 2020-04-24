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Mardin'de bastığı evin kapısına ateş ederken genç kızı başından vurdu

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MARDİN'de tartıştığı husumetlisinin evini pompalı tüfekle basan Diyar Ö., evin dış kapısına kurşun yağdırdı. Tam o sırada kapının arkasında bulunan Berfin Çalgıcı (15) başından vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası sinir krizi geçiren aile cinayet zanlısının evini ateşe verdi.

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Acı Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Dış kapıya sıkarken talihsiz kız başından vuruldu

Diyar Ö. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine giden Diyar Ö., tüfeğini alıp çıktı. Tartıştığı kişinin evini basan Diyar Ö., dış kapıya ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan Berfin Çalgıcı, başından vuruldu.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Berfin Çalgıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Berfin'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, Diyar Ö. gözaltına alındı.

Suça suçla karşılık verdiler

Berfin'in ölüm haberinin ardından yakınları, Diyar Ö.'nün evini ateşe verdi. Çağırılan itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için her iki ailenin evinin çevresinde önlem aldı.

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