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Bingöl'de çobanlıktan İngiltere'de girişimciliğe Atatürk ve Sabancı'yı örnek alıyor

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BİNGÖL'de doğup çobanlık yıllarının ardından İngiltere'de fast-food zinciri kuran Zülfü Ağırbaş (72) örnek alınacak nitelikte. Ağırbaş'ın örnek aldığı isimler ise Mustafa Kemal Atatürk ve rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı..

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Türkiye’nin Bingöl ilinin Yayladere ilçesinde doğan Zülfü Ağırbaş, çobanlık yaptığı yılların ardından İngiltere'ye yerleşerek, Londra’da “Kebab King” isimli kendi fast-food zincirini kurdu. Ağırbaş şimdi de geleneksel İngiliz yemeği olan Fish and Chips (Balık ve Cips) için harekete geçti. Ağırbaş, proje aşamasında olan “Fish and Chips” zincir şubelerinde sembolik ulusal ikonları kullanmayı planlıyor.

"Hayatımda iki kişiyi kendime örnek aldım"

Ağırbaş, ‘‘Hayatımda iki kişiyi kendime örnek aldım. Biri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk diğeri ise Türkiye’nin saygın iş insanlarından rahmetli Sakıp Sabancı. Her ikisine de Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için çok çalıştılar’’ diye konuştu.

"Dünya bir kriz yaşıyor"

Korona virüsünün yarattığı mevcut durum nedeniyle, tüm sektörlerin küresel olarak etkilendiği belirten Ağırbaş, ''Dünya bir kriz yaşıyor. Ancak insanların temel gereksinimlerinden olan yeme içme sektörü her durumda devam edecektir. Dünya mutfakları içinde barındıran Londra’da; Çin, İtalyan, Hint ve Türk restaurantları artık iş yapmıyor. İngiliz  geleneksel yemeği “Fish and Chips”ler  ise Take-Away’ler sayesinde iş hacimlerini  büyütmüş durumda.''  dedi.

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