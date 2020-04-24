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Hatay'da koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi

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HATAY'da koronavirüse (kovid-19) yakalanan polis memuru İsmail Hıta (48), 15 günlük koronavirüs mücadelesini dün kaybetti. Hayata gözlerini yuman Hıta, bugün toprağa verildi.

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Hatay Reyhanlı ilçesinde polis memuru olarak görev yapan İsmail Hıta, rahatsızlanınca 8 Nisan'da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önlemler içerisinde toprağa verildi

Hastanede yapılan tetkiklerde koronavirüs testi pozitif çıkan Hıta,hemen tedavi altına alındı. Adana'da tedavisi süren Hıta, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hıta’nın cenazesi Adana’dan önce İskenderun’a, ardından da ailenin talebi üzerine Osmaniye’deki Kesmeburun köyüne götürülerek toprağa verildi.

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