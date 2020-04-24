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Medya ombudsmanı Faruk Bildirici: Sanırım ben de koronavirüse yakalandım

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, koronavirüse yakalanmış olabileceğini belirterek kendini karantinaya aldığını belirtti.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği 31 Ekim’de yapılan toplantıyla düşürülen Faruk Bildirici, Twitter'dan koronavirüse yakalanmış olabileceğini açıkladı.

20 gün kadar süren ateş, kas ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük şikayetlerinin geçtiğini ancak yine de her ihtimale karşı kendisini karantinaya aldığını belirten Bildirici, gelecek hafta test yaptıracağını söyledi.

Bildirici'nin açıklamasının tamamı

Sanırım ben de koronaya yakalandım. 20 gün kadar süren ateş, kas ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük bitti. Bu süreçte c vitamini takviyesi, bol su ve ateş 39'a çıktığında parasetamol aldım, soğuk pres uyguladık.  Ama her ihtimale karşı karantinaya devam ediyorum. Test yaptırmadığım için kesin söylemek mümkün değil ama hastalık boyunca konuştuğum doktor arkadaşların da düşüncesi buydu.

Nefes alma sorunu yaşamadığım için hastaneye gitmemi istemediler, o yüzden test yaptırmadım. Antikor oluşması için beklemem gereken süre haftaya tamamlanacak. O zaman gidip test yaptıracağım, randevu da aldım. Ancak o zaman korona olup olmadığı kesinleşecek. Ben yine de bu ihtimale göre davrandım, halen de öyle devam ediyorum. Sadece deneyim aktarımı olması için yazıyorum. 

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