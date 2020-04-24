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Galatasaray'dan transfer harekatı! 3 bomba aynı anda

Galatasaray, ön protokol imzaladıkları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç dışında 1 yerli ismi daha kadrosuna kattığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın yeni sezon öncesi yaptığı transfer taarruzu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Demir Grup Sivasspor'dan üç futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı.

Erdoğan Yeşilyurt ile ön protokol imzalandı
Daha önce Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile 4'er yıllık anlaşmaya varan ve ön protokol imzalayan Cimbom, son bombasını ise Erdoğan Yeşilyurt ile patlattı.

Kontratı bitiyor
Sezon sonu bonservisini eline alacak olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süre takip eden Galatasaray’ın sözleşmesinin bitişiyle beraber resmi anlaşmayı yapmak istediği öğrenildi.

Birçok farklı mevkide oynayabiliyor
Almanya doğumlu olan ve Türkiye’de Altınordu ile Sivasspor’da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt’un birçok farklı mevkide oynayabiliyor olması sarı kırmızılılarda transferine onay çıkmasında büyük rol oynadı.

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