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Bursa'da tartıştığı eşini otomobilde bıçakladı

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BURSA'da talihsiz kadın aralarında sorunlar olduğu cani eşi tarafından otomobilde bacağından bıçaklandı. Cani eş, olay sonrası eşini ölüme terk edip kaçarak acımasızlığını ikiye katladı.

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Kanlı olay, saat 10.00 sıralarında Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi.

Önce otomobile bindirdi ardından..

Abbas Ç., bir süredir aralarında problem olduğu belirtilen eşi Songül Ç. ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Abbas Ç., eşini otomobile bindirdi. Burada da devam eden tartışma sırasında Abbas Ç., Songül Ç.'yi bacağından bıçaklayıp, kaçtı. Songül Ç. acı içinde mahalleliden yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Songül Ç., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis Abbas Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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