Nabil Dirar: Bizi o dönem kimse durduramazdı

Fenerbahçe'de taraftarın sevdiği isimlerden Nabil Dirar, soru-cevap şeklinde açıklamalarda bulundu. Nabil Dirar'ın konuşmasında en dikkat çeken, 'Bizi o dönem kimse durduramazdı' demesi oldu.

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Fenerbahçe'nin başarılı ismi Nabil Dirar, geçtiğimiz sezon ve içinde bulunduğumuz koronavirüs günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nabil dirar ile gerçekleştirilen röportaj şu şekilde:

-Fenerbahçe bu sezona iyi başladı ancak düşüşe geçti. Bunun sebepleri nelerdi? En çok ne zorladı takımı? Neden kötü sonuçlar arka arkaya geldi ve Fenerbahçe yarıştan koptu?

Lige çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk aylarda çok iyi gidiyorduk. Takımdaki herkes yüksek efor sergiliyordu. Saha içerisinde futbol oynamak çok kolay geliyordu ve neredeyse herkes gol atıyordu. Deyim yerindeyse bizi o dönemler kimse durduramazdı.

Sonrasında yorgunluk ve beklenmedik sakatlıklar gelişti, bu da bizi olumsuz etkiledi. Garry, Emre, Vedat ve Sadık gibi arkadaşlarım sakatlık yaşadılar. Bu sebepler bizim ritmimizi frenledi. Arka arkaya puan kaybettikçe özgüven kaybı da yaşadık.

-Hakem hataları ve VAR konusunda neler söylemek ister. Bu sene gerçekten Fenerbahçe'nin bu düşüşünde hakem hatalarının ne kadar etkisi oldu?

Çok fazla hakem hataları oldu. Ligin geneline bakarsanız en tartışmalı hakem kararlarının bizim maçlarda olduğunu görürsünüz. İlk aklıma gelen bir pozisyonla örnek vereyim. Trabzonspor'la oynadığımız lig maçında Luiz'in (Gustavo) bir şutu vardı.

Top rakip oyuncunun eline çarptı ve kurallara göre top ceza sahası içerisinde rakip oyuncunun eline çarparsa bunun penaltı olması gerekir. VAR'da görev yapan hakemlerin orta hakeme bunu bildirmesi ve pozisyonu izlemek için çağırmaları gerekiyordu fakat hakem çağrılmadı. Aklıma gelen bir konu bu ve evet hakem hataları da bizi olumsuz yönde etkileyen çok önemli faktörlerden biriydi.

-Takım içinde en iyi anlaştığı futbolcu kim?

Herkesle iyi anlaşıyorum, herkesle şakalaşa biliyorum.

Süper Ligi oynadığı diğer liglerle karşılaştırırsa neler söyler? Nasıl bir lig süper lig?

Daha önce oynamış olduğum Belçika ve Fransa liglerinin iyi seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde Türkiye Liginin de oldukça iyi bir seviyesi var. Türkiye'de gerçekten iyi, kaliteli oyuncular var. Hem Türk hem yabancı oyuncular için bu böyle.

Büyük takımlar dışında oynayan futbolcuların da fizik olarak güçlü olduğunu söylemeliyim. Bana göre futbol kalitesindeki seviye iyi olsa da kıyaslama yaparsam Türkiye liginin taktiksel olarak biraz daha düşük olduğu düşüncesindeyim.

-Ersun Yanal'la çalıştığın dönemi nasıl anlatırsın? Bu dönemin başarısız geçmesinin sebebi neydi, sadece hocaya mı bağlı?

Sadece Ersun hocaya bağlı olduğunu düşünmüyorum. Biraz geriye gidecek olursak sezon öncesi lige çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Lige de iyi bir başlangıç yaptık.Öyle devam edebilseydik şampiyonluğun birinci adayı bizdik. Herkes de aynı fikirdeydi.

Buna farklı takımı destekleyen taraftarları da dahil ediyorum. Sonrasında ne oldu bilmiyorum ama sakatlıklar, özgüven eksikliği gibi durumlar bizi etkiledi. Bunun yanında çok fazla hakem hatasının aleyhimizde olması bizi yarıştan koparan önemli unsurlardan biriydi. Ersun hocanın rakip takım analizleri ve çalıştırma biçimi bana göre iyiydi ama biz oyuncular sahada durumu değiştirecek olan kişileriz ve bu noktada takım olarak yetersiz kaldığımızı söyleyebilirim.