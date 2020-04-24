Altında tüm zamanların rekoru! 389 lirayla tarihi zirveden döndü

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 389 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Abone ol

Önceki gün, dolar kurundaki düşüşe rağmen ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 388,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,5 liradan tamamladı.

Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

389 lirayla rekor tazeleyen altının gram fiyatı 387 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altınında fiyatlar

Aynı dakikalarda çeyrek altın 635 liradan, cumhuriyet altını ise 2.586 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden önemli açıklamalar

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 dolar, gram altında ise 390-400 lira bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.