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Bilim insanları ortadan kaybolan gezegenin sırrını çözdü

Geçtiğimiz yıllarda Güneş Sistemi’nin ötesinde keşfedilen gezegen ortadan kaybolmuştu. Bilim insanları sonunda bu duruma bir açıklık getirdi.

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Gökbilimcilerin geçtiğimiz dönemde keşfettiği ve gezegen olarak sınıflandırdığı nesne ortadan kaybolmuş bu olay bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Gezegenimiz Dünya’dan 25 ışık yılı uzakta bulunan ‘Fomalhaut b’ adlı verilen gezegen 2004 yılında keşfedilmiş 2014 yılına gelindiğinde ise gökbilimciler bu gezegenin ortadan kaybolduğunu fark etmişti.

Live Science’ta yer alan habere göre, Arizona Üniversitesi Steward Gözlemevi'nden gökbilimciler bu cismin bir gezegen değil kozmik bir çarpışmanın ardından kalan bir toz bulutu olduğunu düşünüyorlar.

Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan Arizona Üniversitesi Steward Gözlemevi'nden gökbilimci Andras Gaspar söz konusu çarpışmaların son derece nadir olduğu bilgisinin altını çizdi.

Gaspar “Bu kozmik olaylardan birini keşfetmemiz son derece önemli. Zira Hubble Uzay Teleskobu, doğru zamanda doğru yerde olduğu için son derece şanslıyız” ifadelerini kullandı. 

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