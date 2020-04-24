Burdur Belediye Başkanı: Böyle bir saldırıyı bekliyordum

BURDUR'da evinde silahlı saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel yaşadığı olayı anlattı. Şenel'in böyle bir saldırıyı beklediğini söylemesi dikkat çekti. Ayrıca Şenel, ayağına isabet eden 8 kurşundan 2'sinin riskli bölgede olduğu için ayağında kaldığını sözlerine ekledi.

Abone ol

Burdur'da 20 Nisan saat 04.30'da Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e silahlı saldırıda bulunulmuştu.

Kurşunlar bacaklarına isabet etti

Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in, Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evinin kapısı çaldı. Kapıyı açan Şenel ile eşi Fatma Şenel, silahlı saldırıya uğradı. İkisi de bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Dün evlerine gönderildiler

8 kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonunda da 2 kurşun isabet eden eşi ile birlikte 23 Nisan günü taburcu oldu. Çiftin tedavisi saldırıya uğradıkları evlerinde devam edecek.

Kurşunların ikisi riskli bölgede

Kurşunlardan 6'sının vücuttan çıktığı, 2'sinin ise sol bacakta kaldığı ancak riskli bölgede oldukları için alınamadığı öğrenilen Başkan Mümtaz Şenel'e yaklaşık 1 ay fizik tedavi de uygulanacak.

"Hiç gülümsemeyi eksik etmedim"

Evinde ziyarete gelen vatandaşlar ve partilileri sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ve maskeli olarak kabul eden Şenel, "Doktor, 8 kurşun isabet ettiğini söyledi. Altısı girmiş- çıkmış. Doktorum 'İkisi içeride, bunu ölünceye kadar taşıyacaksınız' dedi. Böyle bir şeyden sonra yaşamak mümkün değil. Gülümsemeyi hiç eksik etmedim. Birinci gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum aradı. İkinci gün Adalet Bakanı aradı. Söyledikleri şey, 'Orada bir tane bir şey bırakmayacağız' dedi. Vali, Emniyet Müdürü de geldi. 'Başkanım selam vereni tutuklayacağız. Bu adamlara kim selam verdiyse tutuklayacağız' dedi" diye konuştu.

"Bu gelecek, görünüyor çünkü"

Başkan Mümtaz Şenel, böyle bir saldırıyı beklediğini kaydederek, "Bu gelecek, görünüyor çünkü. Ben karşıdaki hareketi görüyorum. Benimle ilgisi yok aslında. Zabıt tutulmuş, edilmiş, kanun, kitap, ama o kadar soğukkanlı geldi ki. 10 gün kadar önce 'Silah alayım' dedim, sonra utandım. 'Sen eğitimcisin, otur silahla ne yapacaksın' dedim. Öyle bir şey olsa, farklı bir şey olurdu. Çok soğukkanlı geldi, yavaş yavaş hareketlerle tak tak 8 kurşun sıkmış. Bağırdım, 'Yeter artık, senin mesajını anladım, defol' dedim. Ses kesilince hanım da konuştu. Sonra tak tak iki kurşun da onun ayağına. Soğukkanlı bir şekilde çekti gitti. Araba çalışıyordu orada zaten. Teşhis etmişler hemen yakalanmış, Kıbrıs'a kaçacakmış. Gerçekten çok acı bir şey." dedi.

"İki tanesi bana hediye kaldı"

Öte yandan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Valimiz, genel merkezimiz özellikle ilgilendi. Burdur Belediye Başkanı'mız başından sonuna kadar yanımızda oldu. İlçe başkanlarımız, bütün partililer yanımızdaydı. Ayrıca değişik kanallardan, değişik yerlerden gelen mesajlarla olayın Türkiye tarafından sahiplenildiğini, hatta dünya tarafından sahiplenildiğini gördüm. Bu da beni ziyadesiyle memnun etti. Bu tür olaylar, görev yaparken doğal. Vücudumdaki iki kurşun bana hediye kaldı. İki tanesi vücudumda. Hayati bir tehlikem olmadığını söylediler. İnşallah en kısa zamanda görevimin başında olacağım." diye konuştu.

Yeni gelişme: Olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde kurşunlanması olayına karıştıkları iddiasıyla şüpheli 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

Olayın faili de gözaltında iddiası

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında silahlı saldırının asli faili olduğu iddia edilen otel işletmecisi E.E'nin de olduğu 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'inin işlemleri sürüyor.