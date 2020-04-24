Koronavirüsü yenen Boris Johnson göreve dönüyor

Yaklaşık 1 ay önce corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson mesaiye dönmeye hazırlanıyor. Telegraph gazetesinde yer alan bilgiye göre, son corona virüs testi negatif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi günü görevine dönecek.

27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı. O tarihten sonra kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor" demişti.

Yoğun bakımda tedavi gördü

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, hastaneye kaldırılmıştı. İngiliz basınında, hastanede Johnson'a solunum tedavisi uygulandığını, hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.1 haftalık tedavisinin ardından Boris Johnson taburcu edildi. Taburcu edilmesinin ardından İngiltere Başbakanı, Twitter üzerinden yayımladığı video mesajında ulusal sağlık sistemine teşekkür etmişti.

Corona virüs test sonucunun negatif çıkmıştı

Johnson'ın sözcüsü Dominic Raab yaklaşık 10 gün önce Johnson'ın hastaneden ayrılmadan önce yapılan son corona virüs test sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.