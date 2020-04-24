Adana'da aldattığı eşiyle barışmak için gittiği evde öldürüldü

ADANA'da 4 ay önce eşi Durmuş Süha Saday tarafından aldatılan Ceylan Saday (27), evi terk edip babasına yerleşti. Kayın babanın damadını barışmak için çağırdığı evde tartışma çıktı. Ceylan Saday'ın kardeşi tartışma üzerine, çıkardığı silahla eniştesini vurarak ölümüne sebep oldu.

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Olay, 21 Nisan gecesi Seyhan ilçesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. 57 yaşındaki N.B., 1 çocuk annesi kızı Ceylan Saday'ın kendisini aldattığı için terk ettiği damadı Durmuş Süha Saday'ı barışmak için evine davet etti.

Saday, babası Hüseyin Süha Saday (64) ve ağabeyi Kemal Saday'ı (36) yanına alarak kayınpederinin evine gitti. Bir süre sonra Durmuş Süha Saday ve kayınbiraderi Hasan Bektaş arasında tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılımıyla tartışma, kavgaya dönüştü.

Hasan Bektaş, kavga sırasında üzerine taşıdığı tabancayı çıkararak eniştesine ve onun ağabeyine ateş etti. Olayla yaralanan Durmuş Süha Saday ve ağabeyi Kemal Saday, çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün sonra Durmuş Süha Saday, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olayın ardından kaçan katil zanlısı Hasan Bektaş, babası N.B. ve kardeşi T.B. (25), kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Hasan Bektaş tutuklanırken, babası ile kardeşi ise ev hapsine çarptırıldı.

Barıştırmak için çağırdıklarını söyledi

Serbest kalan N.B. isimli kayın baba, kızı Ceylan'ın kendisini aldattığı için kocasını 4 ay önce terk ettiğini, kızı ile damadını barıştırmak için bir araya getirdiğini söyledi.