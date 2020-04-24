Junior Sambia Koronavirüse yakalandı yoğun bakıma kaldırıldı

Fransa Ligi'nde Montpellier forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Junior Sambia, Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

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Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier'in 23 yaşındaki futbolcusu Junior Sambia, solunum ve sindirim sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

L'Equipe'de yer alan habere göre; Corona virus olduğu anlaşılan genç futbolcu, yoğun bakıma alınırken dünden beri yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu

Fransız basınının haberine göre Sambia, Fransa Ligi'nde koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu. Defansif orta saha pozisyonunda oynayan Fransısz futbolcu, bu sezon takımıyla 22 maça çıkıp 1 gol ve 1 asist yapmıştı.