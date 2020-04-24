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Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe'ye: Tam yetki istiyorum

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Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarından Manuel Pellegrini takımda yapısal sorunların olduğunu söyleyip 'Tam yetki istiyorum' dedi.

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Ersun Yanal'ın görevine son verdikten sonra teknik direktör arayışına koyulan Fenerbahçe'nin, Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini ile görüştüğü ve ilk görüşmelerin telefon aracılığıyla yapıldığı açıklanmıştı.

Koronavirüsü yüzünden seyahatlerin iptal edilmesi nedeniyle İstanbul'a getirilemeyen 66 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli yönetimden ilk talebi dikkat çekti.

"Tam yetki istiyorum"

Başkan Ali Koç ile telefonda görüşen usta çalıştırıcının, geçmişte yapılan hataları açıkça dile getirdiği ve "Kulüpte yapısal sorunlar var. Bunları çözmek için tam yetki istiyorum. Transfer, kadro kurgusu ve teknik detaylar tamamen benim sorumluluğumda olmalı" talebini iletti.

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