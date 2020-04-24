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İngiltere'den dünyayı umutlandıracak haber! İnsanlar üzerinde denendi

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Tüm dünya koronavirüse karşı mücadelesini sürdürürken aşı çalışmaları da hız kazandı.İngiltere'de Oxford Üniversitesi, potansiyel koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı.

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Potansiyel aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

İlk deneme için 2 gönüllü
Yapılan aşı denemelerinin çalışmaları ilk 2 gönüllüyle başlandı.Bunlardan birine potansiyel koronavirüs aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi.800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek, bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak.

Bilimsel süreci desteklemek istedim
Bugün aşı enjekte edilen gönüllülerden Elisa Granato, yaptığı açıklamada, "Ben bir bilim insanıyım, bu nedenle mümkün olan her alanda bilimsel süreci desteklemek istedim" dedi.

Aşı uzmanı Prof: İnsanlardaki etkisine bakarak veri almalıyız
Çalışmaya liderlik eden aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert, potansiyel aşıya büyük bir güven duyduğunu belirterek, "Elbette, bunu test etmeli ve insanlardaki etkisine bakarak veri almalıyız. Aşıyı daha geniş popülasyonda kullanmadan önce işe yaradığını ve insanların yeni tip corona virüs enfekte olmasını önlediğini göstermeliyiz" diye konuştu.Gilbert, daha önceki açıklamasında potansiyel aşının işe yarayacağından yüzde 80 emin olduğunu söylemişti.

Virüsün genetiğiyle oynandı
3 ayda geliştirilen ve "ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken koronavirüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi.

Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, koronavirüse karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.

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