ABD'li bilim insanı açıkladı: Koronavirüs daha uzun süre bizilme olacak

Koronavirüs salgının ne zaman biteceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, ABD'den kötü bir haber geldi. ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından John Swartzberg, "Yeni keşfedilen vakalar koronavirüsün uzun bir süre bizimle olacağı anlamına geliyor" dedi.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde UC Berkeley'den emekli profesör ve bulaşıcı hastalık uzmanı John Swartzberg, Washington'da meydana gelen yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümden haftalar önce virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin olduğunun keşfedilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ölümler bilinenden haftalar önce başladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yapılan otopsiler, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün bilinenden haftalar önce gerçekleştiğini ortaya koydu. Kaliforniya Santa Clara Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Santa Clara İlçesi adli tıp uzmanının tespitine göre, ilçemizde Covid-19 kaynaklı ölümlerin, bilinenin aksine 9 Mart 2020’de değil, daha önce gerçekleştiği ortaya çıkmıştır" denildi.

Nüfusun yüzde 95'i virüs tehdidi altında

USA Today'de yer alan habere göre Swartzberg, "Nüfusun yüzde 5'inin enfekte olduğunu ve bunların bağışıklık kazandığını varsayalım. Bu bize nüfusun yüzde 95'inin hala bu virüse karşı hassas olduğunu ve bunun uzun bir süre bizimle olacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Antikor testleri yaygınlaşmadı bu da salgını uzatacak

Swartzberg, antikor testinin ilerleme kaydettiğini ancak henüz yaygınlaşmadığını, bunun da salgının etkilerini daha da uzatabileceğini kaydetti.

Resmi rakamlardan 80 kat daha fazla vaka var

Stanford Üniversitesi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi, yakın zamanda Santa Clara ve Los Angeles'ta antikor testlerinin kullanıldığı çalışmalar yürüttü. Sonuçlar, resmi rakamlardan 28 ila 80 kat daha fazla Covid-19 vakasının olduğunu gösterdi.