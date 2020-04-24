Sanal alışverişe ramazan düzenlemesi geliyor

Koronavirüs salgını sürecinde talep patlaması yaşayan e-ticarette Ramazan hazırlığı var. Bundan sonra sahurda bile ürün teslimatı yapılacak.

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Elektronik ticaret koronavirüs salgını nedeniyle adeta altın çağını yaşıyor. Çok sayıda insan artık ağırlığı internetten alışverişe veriyor. Bugün başlayan Ramazan da e-ticarete ekstra bir doping olacak.

Milliyet'in haberine göre; Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Ramazan alışverişi olarak sanalda halihazırda yüksek hacimlerde talep gören temel tüketim ürünleri, sofra mutfak gereçleri, deterjan, temizlik malzemeleri kategorilerinde talebin arttığını söyledi.

''3 kata kadar artış oldu''

Tüketicilerin internetten gıda ve ev temizlik ürünü satın alma sıklığının yüzde 41 arttığını belirten Ekmekçi, “Geçen yıllarda Ramazan dışı döneme göre bu kategorilerde yüzde 30 talep artışı yaşanmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle evde yemek yapma alışkanlığında yüzde 80’e varan bir orana ulaşıldı. Bununla beraber de un, maya, evde ekmek yapımı, makarna gibi ürünlerde 3 kata kadar artış oldu. Bu yıl da hem Ramazan ayı hem de evde daha fazla zaman geçiriyor olmamızdan dolayı talebin yüksek olmasını bekliyoruz” dedi.

“Sahur saatlerinde teslimat gündemde olan bir konu''

Ramazan ayı teslimat saatlerini de değiştirecek. Emre Ekmekçi, sahur saat aralığında Ramazan dışı günlere göre yüzde 80 satış artışı beklediklerini aktararak, “Sahur saatlerinde teslimat gündemde olan bir konu. Bunun için hazırlık yapan firmalar var. Ancak teslimat çalışanlarının da bu ayı rahat geçirebilmesi de önemli” diye konuştu.



03:00’a kadar hizmet verilecek

İstegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, iftar sofraları için gerekli olan her şey ve Ramazan kolilerine talebin arttığını belirterek, bu ayda daha çok tüketilen hurma, güllaç, gül suyu gibi ürünlere de ilgi gösterildiğini anlattı. Teslimat saatlerini de bu aya özel olarak düzenlediklerini dile getiren Yıldırım, gece saat 03:00’a kadar hizmet vereceklerini, kullanıcıların sahurda da market ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kaydetti.

Ramazan kolisi hediye ediliyor

Emre Ekmekçi, hediye olarak gönderilen Ramazan kolisi satışlarında yüzde 20 artış gördüklerini dile getirerek, özellikle evinden çıkamayan yakınlarına ve sevdiklerine online kanallar aracılığıyla destek olmak isteyenlerin sayısının arttığını, sektör olarak özenle hijyen kurallarına göre paketlenmiş ürünleri tüketicilere ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Bu yıl Ramazan kolilerinin içeriği de güncellendi. Emre Ekmekçi geleneksel bakliyat, makarna gibi ürünlerin yanına vücut direncini artırıcı besin değeri yüksek ürünler eklendiğini, temizlik ürünlerinin daha çok yer aldığını, evde tüketime yönelik şekerleme, çikolata gibi ürünlerin de Ramazan paketlerinin içinde daha fazla yer bulmaya başladığını aktardı.