Erdoğan'dan "Türkiye Su Erozyonu Haritası" genelgesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce üretilen Türkiye Su Erozyonu Haritası'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Sığla Ormanları 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, iklim değişikliği sonucu yağış rejimlerindeki değişimlerin neden olduğu sel ve taşkın gibi afetler, heyelanlar, topoğrafya ve rüzgar gibi doğal ve doğal olmayan nedenlerden dolayı erozyonun her geçen gün şiddetini ve etki alanını artırmasının beklendiği belirtildi.

Genelgede, ekosistemde meydana gelen değişimlerle birlikte arazi bozulumları da hızlandığından toprak kaynaklarının korunmasının büyük önem arz ettiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yerinden oynayan toprak miktarını hesaplamak için Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) yazılımının geliştirildiğini duyurdu.

''Önemli bir doğal kaynak planlama aracı konumundadır''

Söz konusu yazılımdan elde edilen sonuçlarla "Türkiye Su Erozyonu Haritası"nın model tabanlı olarak yenilendiğini ve e-Devlet ile TUCBS-ATLAS uygulamaları üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Başta Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Sürdürülebilir Toprak Yönetimi olmak üzere havza tabanlı izleme sistemleri ve arazi bozulumunun dengelenmesi gibi olguların önem arz ettiği günümüzde, toprak kayıplarının izlenebilmesi ve değerlendirilmesi bakımından Türkiye Su Erozyonu Haritası önemli bir doğal kaynak planlama aracı konumundadır.

Türkiye Su Erozyonu Haritasının planlama aracı olarak kullanılacak

Kamu kaynaklarında israfın engellenmesi ve mükerrer veri üretilmesi sonucu oluşacak bilgi karmaşasının önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak olan doğrudan doğal kaynak yönetimine dair çalışmalarda, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce üretilen Türkiye Su Erozyonu Haritasının planlama aracı olarak kullanılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

"Riskli alan" ilan edildi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Ankara'nın Kalecik ilçesi Ahikemal Şenyurt, Ahiler Yenice, Çanşa Kale, Cuma Saray, Halilağa Tabakhane ve Yenidoğan Yeşilyurt mahalleleri sınırlarında bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

Kesin korunacak hassas ilanı

Bu arada Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile, Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde bulunan Ortaca-Dalaman Sığla Ormanları doğal sit alanının, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.