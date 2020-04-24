En uzun orucu hangi il tuttu? En kısa süre oruç tutan şehir hangisi işte illerin oruç süreleri
Mübarek Ramazan ayı başladı... Bugün ilk oruçlar tutulacak... Ramazan boyunca hangi il kaç saat, kaç dakika oruç tutacak? En uzun süre oruç tutan iller hangileri? En kısa oruç tutan iller hangileri? İşte 82 ilin tam listesi...
Bugün Ramazan ayının ilk günü... Ramazan boyunca günde kaç saat, kaç dakika oruç tutacağız? En uzun süre oruç tutan iller hangileri? En kısa oruç tutan iller hangileri? Ramazanın ilk günü en kısa orucu Hatay tutacak. Hataylılar bugün 15 saat 4 dakika oruçlu kalacaklar. Ramazan ayının ilk günü en uzun orucu ise Sinop tutacak. Sinoplular ilk gün 15 saat 34 dakika oruçlu kalacaklar. Günler uzadıkça oruçlu kalınan saat ve dakika da artacak... Ramazan'ın ilk günü hangi il kaç saat kaç dakika oruç tutacak? İşte il il tam listesi...
ADANA
04:19'da imsak vakti girerken, iftar saat 19:27'de açılacak... Adanalılar ilk gün 15 saat 8 dakika oruç tutacaklar...
ADIYAMAN
04:05'te imsak vakti girerken, iftar saat 19:17'de açılacak... Adıyamanlılar ilk gün 15 saat 12 dakika oruç tutacaklar...
AFYONKARAHİSAR
04:33'te imsak vakti girerken, iftar saat 19:49'da yapılacak... Afyonkarahisarlılar ilk gün 15 saat 16 dakika oruç tutacaklar...