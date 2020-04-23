Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 100'üncü yılı nedeniyle düzenlenen programa canlı yayınla katıldı. Erdoğan, İstiklal Marşı etkinliğine de katılarak çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı nedeniyle çok özel bir program hazırladı. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle bayram kutlamaları evlerde gerçekleştiriliyor.

Bu akşam saat 21.00 başta çocuklar olmak üzere tüm Türkiye balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okuyacak. Bu etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülük etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor;

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.

Hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan ayrıştırmadan vatanımızın her köşesini kucaklama gayreti içerisinde olduk.

23 Nisan günü milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir.

Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz.

Allah'ın izni ve inayeti, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz

83 milyonun tüm fertlerinde bilhassa bugün bayramlarınızı kutladığımız çocuklardan biraz daha sabretmelerini istiyoruz.

Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır

İstiklal Marşı'mız sadece bir asır önceki özgürlük mücadelemizi anlatmakla kalmaz gelecekte ihtiyacımız olan ruhu da ifade eder.

Biz burada kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte mesajlarımızı kalbimizde hissederek okumak suretiyle bu milli coşkuya iştirak edeceğiz.

23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür.

Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir."