UEFA liglerin ağustosa kadar bitirilmesini istedi

UEFA, eğer ligler ağustos ayına kadar bitirilemezse, Avrupa kupalarına alacağı takımları mevcut puan durumuna göre belirleyecek.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 55 üye federasyon yöneticileriyle yaptığı video konferansta liglerin bitirilmesini ısrarla tavsiye etti. Konferans sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yapan UEFA, liglerin ağustos ayına kadar tamamlanmasını istedi.

Ayrıca yetkililer, liglerin tamamlanmaması durumunda gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımlar için mevcut puan durumunu dikkate alacağını belirtti.

Trabzonspor devler ligi'ne katılacak

Bu durumda eğer Süper Lig'de kalan maçlar oynanmazsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne mevcut lider Trabzonspor katılacak.

1- Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi (Direkt)

2- Başakşehir, Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)

3- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi (Ön eleme)

4- Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi (Ön eleme)