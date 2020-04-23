Olayın adresi Van! Çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaştılar

VAN-Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşılırken, içerisindeki eşyalar da sahipleri tarafından teslim alındı.

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Van’dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı. Karın erimesiyle birlikte bölgeye giden sürücü ve yolcular, halen büyük kısmı kar altında olan minibüsten eşyalarını aldı.

Şoför Hüseyin Ece ve yolcuların büyük kısmı halen kar altında olan minibüste kalan eşyaları, başka bir araca aktarıldı.

"Eşyamız minibüsün içerisinde"

Yetkililerden minibüsün kurtarılmasını isteyen yolculardan Talip İlbe, “Yetkililerden yardım istiyoruz. 3 aydır minibüs, kar kütleleri altında. Birçok eşyamız da minibüsün içerisinde. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

2 ayrı çığ düşmüştü

Öte yandan 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray karayolunun ulaşıma açılması için karayolları çalışıyor. Karayolunda 4 Şubat ve 5 Şubat günleri 2 ayrı çığ düşmüş, 42 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.