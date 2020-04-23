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Zonguldak imsakiye 2020 sahur vakti! Zonguldak iftar imsak saati

Zonguldak Ramazan İmsakiyesi ile iftar, imsak ve sahur saatleri belli oldu. Diyanet Zonguldak İmsakiyesinde iftar ile sahur yanı sıra sabah ve akşam namazı saatleri de yer alıyor. İşte Zonguldak 2020 yılı Ramazan İmsakiyesine göre gün gün iftar, imsak, sahur vakitleri:

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ZONGULDAK ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller ile birlikte 2020 yılı imsakiyesini yayınladı. Zonguldak Diyanet 2020 imsakiyesinde sahur imsak vakti ile birlikte 30 günün iftar saatleri yer alıyor. Bu yıl oruçlu olunan süre her gün biraz daha uzayacak ve Ramazanın son günü olan 23 Mayıs'ta en uzun oruç tutulacak. Zonguldak ilinde ilk gün oruç 15 buçuk saat sürecek. Zonguldak şehrinde Ramazan'ın son günü süre 16 saat 48 dakikaya çıkmış olacak. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 günlük Zonguldak İmsakiyesinde sahur vakti ve iftar saati ile birlikte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz saatleri de yer alıyor.

Zonguldak Ramazan ayı 2020 yılı İmsakiyesi şöyle:

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Bu yıl koronavirüs sebebiyle teravih namazları camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı karantinada olanların tek başlarına teravih namazı, evdeki aile üyelerinin de cemaat yaparak teravihi kılabileceklerini açıkladı. Bu yıl fitre miktarı da Diyanet tarafından 27 lira olarak açıklandı. Oruç tutulmayan günler için verilen fitre miktarı da bu rakam üzerinden (günlük 27 lira) hesaplanıp verilecek. 

Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 cumartesi günü sona erecek. 24 Mayıs 2020 Pazar günü ise Ramazan Bayramının ilk günü idrak edilecek. Ramazan ayı içinde bu yıl Kadir Gecesi 19 Mayıs Bayramına denk geldi. 19 Mayıs salı gecesi Kadir Gecesi olarak kutlanacak. 

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