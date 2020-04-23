CHP'li vekil Mustafa Adıgüzel'in flaş koronavirüs iddiası: Vaka sayıları doğru değil

Koronavirüsle mücadele sürecini şeffaf şekilde yürüttüğü söylenen hükümete şok suçlama CHP'den geldi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Vaka sayılarıyla ilgili hükümet doğruyu söylememektedir. Sadece Kovid-19 testi pozitif olanları kayda almaktadır." iddiasını ortaya attı.

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, hükümetin gercek vaka sayılarını gizlediği görüşünde. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Adıgüzel, hükümetin aldığı tedbirleri yetersiz ve yanlış buldu.

Son dönemdeki artış hızındaki düşüşü görmezden geldi

Bir salgın süreci yaşandığını anımsatan Adıgüzel, taksit taksit sokağa çıkma yasakları uygulandığını ve bilimsel bir yaklaşım olmadığı için salgının bir türlü kontrol altına alınamadığını öne sürdü.

Evlerinden çıkamayan 65 yaş üzerindeki insanlarda ciddi sıkıntılar başladığını ifade eden Adıgüzel, dört gün sokağa çıkma yasağı uygulandığını, bu süre içerisinde cuma ve pazar günlerinin sadece kendi evlerinin çevresinde kalmak ve tekli bulunmak kaydıyla 65 yaş üstü vatandaşlar için değerlendirilmesini istedi. Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Sadece Kovid-19 testi pozitif olanları kayda almaktadır"

"Vaka sayılarıyla ilgili hükümet doğruyu söylememektedir. Sadece Kovid-19 testi pozitif olanları kayda almaktadır. Hem vaka olarak hem de vefat sayısı olarak. Bunu defaatle dile getirdik, hatta basın mensupları bu konuda geçtiğimiz günlerde sayın bakana çok net sorular sordular. Bakan, sürekli bu sorudan kaçıp, sayı konusundaki muğlak ifadelerle Türkiye'deki gerçek durumu yansıtmamaktadır."

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, testi negatif de pozitif de olsa bütün vakaların Kovid-19 olarak kodlanması gerekirken, Türkiye'de vefatlar dahil olmak üzere bu şekilde kodlanmadığını ileri süren Adıgüzel, "Hastaların yüzde 60-70'inde 'salgın hastalık' şeklinde vefatlar defnedilmektedir. Elimde bunlarla ilgili bölge bölge kayıtlar var. Günlük sadece İstanbul'un vefat sayısı, Türkiye'nin açıklanan vefat sayısından fazla. Dolayısıyla açıklanan rakamlar, yüzde 30-40'ı ancak ifade ediyor." görüşünü savundu.

Türkiye'de son durum

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 535 test yapıldı ve 3 bin 83 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 376'ya, vaka sayısı ise 98 bin 674'e yükselmiş oldu.