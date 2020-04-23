Osmaniye'de 10 katlı binadan düşen inşaat işçisi feci şekilde can verdi

OSMANİYE'de Suriye uyruklu olduğu anlaşılan Hösem Elturku inşaat işçisi olarak çalıştığı binanın en üst katından düşerek öldü.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Alibeyli Mahallesi 518 Sokak'ta meydana geldi. Duvar ustası olarak çalışan Suriyeli Hösem Elturku, el arabası ile harç taşıdığı sırada dengesini kaybedip, 10 katlı binanın en üst katından düştü. Elturk, olay yerinde hayatını kaybetti.

3 çocuk yetim kaldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Elturku'un cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Hösem Elturku'un yaklaşık 2 yıl önce Osmaniye'ye geldiği öğrenildi.