HABER /  YEREL

Kahramanmaraş'ta polis şehit çocuklarını yalnız bırakılmadı

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekipleri, şehit olan meslektaşları özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu ile Ömer Faruk Sayıl'ın çocuklarını ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak 2015'te Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu'nun evini ziyaret etti.

Babasının yokluğunu aratmadılar

Polisler şehit meslektaşlarının en küçük çocuğu olan Zeynep'e hediyeler vererek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Hediyeler ile mutlu olan Zeynep, polislere teşekkür etti.

"Eşim şehit oldu ama bizleri emin ellere bıraktı"

Şehidin eşi Feride Ademoğlu da polislere teşekkür ederek, "Gerçekten her zaman yanımızdasınız. Eşim şehit oldu ama bizleri emin ellere bıraktı. Her zaman olduğu gibi bizi bu koronalı günde, sıkıntılı günde de yalnız bırakmıyorlar. Övgü olarak söylemiyorum gerçekten her zaman her an yanımızdalar" dedi. Ziyaretin ardından polisler, siteden ayrılmadan önce balkonlara çıkan çocukları Türk bayraklarıyla selamlayıp bayramlarını kutladı.

Polisler daha sonra 2016'de Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan özel harekat polisi Ömer Faruk Sayıl'ın çocuklarını ziyaret etti. Polisler, balon ve hediyelerle Zeynep Zişan ile kardeşi Şüheda Ahsen Sayıl'ın bayramını kutladı. Zeynep Zişan, ziyaretten dolayı teşekkür ettiği polislere kurabiye ikram etti. Şehidin eşi Ülkü Sayıl, emniyetin her zaman yanında olduklarını, bayram gününde de ziyaret ederek çocuklarının yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Diyanet İmsakiye takvimi sahur vakti! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa iftar saati Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin Dünya Sağlık Örgütü’nü parayla mı susturuyor? Bomba iddia
TBMM 23 Nisan özel oturumu toplandı! Kılıçdaroğlu'ndan 16 maddelik çağrı
Koronavirüsten ölüm oranı en yüksek olan Zonguldak'ta salgın hızı düşüşe geçti
Ben demedim o dedi! Davutoğlu zorda kaldığı her şeyi Erdoğan'ın üstüne atmaya başladı
Financial Times yazdı! İngiltere'nin imdadına Ankara yetişti
Prof. Cander'den koronavirüs açıklaması: Acil servislere başvuru yüzde 80 azaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu imsakiye sahur vakti! Ordu Ramazan takvimi imsak iftar saati
Sakarya imsakiye sahur vakti! Sakarya imsakiyesi 2020 iftar imsak saati
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor
Kastamonu sahur saati imsak vakti! Kastamonu İmsakiye iftar saatleri
Bolu’da korona virüsü yenen doktor ve hemşire taburcu edildi
Osmaniye imsakiye sahur vakti 2020 Osmaniye imsak ve iftar saati
Yorumlar