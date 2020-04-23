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Karaman'da bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödedi

Anadolu Ajansı

KARAMAN'da isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, bakkalın tuttuğu veresiye defterindeki ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi.

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Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'ndaki Mustafa Gencay'a ait bakkala giden hayırsever, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşandığını ve bazı kişilerin borçlarını ödemekte zorlandığını gördüğünü dile getirerek, maddi durumu yetersiz kişilerin borçlarını ödemek istediğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, veresiye defterinde kayıtlı borçları ödedikten sonra bakkaldan ayrıldı.

Esnaf Gencay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanımadığı kişinin dükkana girerek sohbet ettiğini, "Veresiye yazıyor musun?" diye sorduğunu söyledi.

Veresiye defterini inceleyen kişinin, defterdeki borçların tamamını ödeyeceğini söylediğini ifade eden Gencay, şunları kaydetti:

"Kendisiyle veresiye defterindeki borçları topladık. Toplam 2 bin 640 lira veresiye borcu çıkardı. Hayırsever, borcun tamamını ödeyerek veresiye defterini yırtmamı istedi. Ben de veresiye defterindeki borç yazılı sayfaları yırttım. 27 yıldır bakkallık yapmaktayım, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hayırsever arkadaşımıza da teşekkür ettim. Böyle kişilerin çoğalmasını Allah'tan niyaz ediyorum." 

Hem kendisinin hem de veresiye borcu olan kişilerin ekonomik anlamda sıkıntılarının olduğunu dile getiren Gencay, "Bize de bir can suyu olmuş oldu. 3 aydır borcunu ödeyemeyen de vardı. Borçlu olanlar da borcunu ödemeye geldikleri zaman durumu söyleyince çok memnun oldular." dedi.

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