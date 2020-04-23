Ben demedim o dedi! Davutoğlu zorda kaldığı her şeyi Erdoğan'ın üstüne atmaya başladı

AK Parti'den ihracı istenince istifa edep Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet davutoğlu, geçmişte savunduğu ve 'ben yaptım" dediği herşeyin suçunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atmaya başladı. Davutoğlu şimdi de Suriye politikasındaki tüm hatanın Erdoğan'da olduğunu öne sürdü

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Davutoğlu’ndan bomba açıklama: Ben değil, Erdoğan söyledi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisini kamuoyunda muhalefet yaparken zorda bırakacak ve altında imzası olan tüm işlerin ve sözlerin suçunu Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın üstüne atmaya başladı. "Suriye konusunda bütün suçlamalar bana yapılıyor" diyen Davutoğlu, "Ben 'Emevi Camii'nde Cuma namazı kılacağız' diye birşey demedim. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Pelikan çetesinin algı operasyonu" iddiasında bulundu.

'En güçlü döneminde başbakanlığı bıraktım'

KRT TV’de canlı yayına katılan Davutoğlu, "AK Parti'nin en güçlü döneminde Başbakanlığı bıraktım" dedi ve ekledi: "O dönemden sonra işler yolunda gitseydi biz akademik hayatta kalırdık. Bir zaruriyet sebebiyle siyaseti bırakmıştım, yine bir zaruriyet ile siyasete döndüm. ‘One minute' diyen Başbakan'ın yanındaydım. Bugün yanında değilsek ilkelerimize olan bağlılığımızdandır" iddiasında bulundu.

'Hükümet vahim hatalar yaptı'

AK Parti hükümetinin koronavirüs ile mücadelede ciddi hatalar yaptığını savunan Davutoğlu, “Koronavirüsü Ocak ayında çıkmıştı. Mart ayında tespit edilmişti. Hiç kimse konuşmadan 16 Mart’ta seri tedbir paketleri açıkladım. Ocak ayında ilk virüs ve ölüm vakası olduğunda Türkiye’nin yönetiminde olsaydım 5 paketlik tedbirleri uygulamaya başlardım. Hükümet vahim hatalar yaptı. Krizi öngöremedi. İran ve İtalya’da ölümler zirvedeyken tedbir almadılar. Noktasal, fevri ayaküstü alınmış kararlarla yol alınmaya çalışıldı” ifadelerini kullandı.

Başarısına inanmasam parti kurmazdım

“Seçime girdiğimiz zaman Gelecek Partisi’ni göreceksiniz. Erbakan Hocamızın dediği gibi bu anketler filan fasa fiso” ifadelerini kullanan Davutoğlu, “Başarısına inanmasam parti kurmazdım. Sefer bizden zafer Allah’tan. Proje partisi; milletin projesi. İddiasız iş yapmam, azim gösteririm. Proje diyenler bir tek ilişkimizi ortaya çıkarsınlar” diye konuştu.

'Ben söylemedim Erdoğan söyledi'

Davutoğlu, “Suriye konusunda bütün suçlamalar bana yapılıyor. Ben ‘Emevi Camii’nde Cuma namazı kılacağız' diye birşey demedim. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Pelikan çetesinin algı operasyonu. Suriye konusunda tek yetkili ben olsaydım durum buraya gelmezdi” iddiasında bulundu.

“Pelikan denilen çete kabine içine sıçradı”

Davutoğlu'nun konuşmasından söyle devam etti: "Pelikan denilen çete bana saldırdığında herkes sustu. Şimdi kabine içine sıçradılar. Pelikancılara bakın hepsi kripto FETÖ’cülerdir, dışarıyla bağlantısı olanlardır."

2016 yılında Akın İpek ile görüştü mü?

"Pelikancı çetecilerden biri 2016 Eylül ayında Katar’da Akın İpek ile görüştüğüm iddia edildi. Ben o ay yurt dışına çıkmadım. Avukatıma söyledim, gereğini yapacak. Ben babamın projesiyim; bir helal lokma yiyeceksin, iki bu millet için çalışacaksın."

Millet İttifakı'na katılacak mı?

CHP ve İYİ Parti'nin öncülüğündeki Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı sorulan Davutoğlu, "Bize soruyorlar şu ittifak mı bu ittifak mı… Biz milletle ittifak yapmaya geliyoruz." dedi.