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Adana'da bu kadarına pes! Yasak günü alkol alıp kaldırımda sızdı

ADANA'da sokağa çıkma yasağı günü alkol alıp kaldırımda sızan bir kişi polisi harekete geçirdi. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen uyanmayan vatandaş hastaneye götürülürken kimliğinin henüz belirlenemediği söylendi.

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Adana'da sokağa çıkma yasağına rağmen inanılması güç olay yaşandı.

Seyhan ilçesindeki Girne Bulvarı'nda, sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye gezen motorize yunus ekipleri, Sabancı Merkez Camii'nin karşısındaki kaldırımda bir vatandaşın hareketsiz yattığını fark etti. Nabzının attığı belirlenen vatandaş için hemen ambulans istendi.

Öyle alkollüydü ki bir türlü uyanmadı

Gelen sağlık ekiplerinin aşırı derecede alkollü olduğunu tespit ettiği vatandaş tüm çabalara rağmen uyandırılamadı. Kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaş, ambulansla hastaneye götürüldü.

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