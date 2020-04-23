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Burak Yılmaz'dan indirimi kabul etmedi iddiasına yanıt

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, maaşında indirime yanaşmadığı yönünde basında çıkan haberleri yalanladı ve "Her zaman ülkem ve Beşiktaş için üzerime düşenin fazlasını yaptım yine yaparım" dedi.

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Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, indirim yapmayı kabul etmediği yönündeki haberleri yalanladı.

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir sezonunda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedalarlıkta bulundum" ifadelerine yer verdi. 

"Her zaman ülkem ve Beşiktaş için üzerime düşeni yaparım''
Corona virüs salgınına vurgu yapan ve şu ortamda alacak verecek peşinde koşacak bir insan olmadığını kaydeden Beşiktaş'ın yıldızı şu ifadeleri kullandı; "Şu anda tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camian için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş'ım için üzerine düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."

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