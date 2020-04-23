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Şanlıurfa'da 23 Nisan tarlada kutlandı

ŞANLIURFA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mahalle muhtarının adımıyla tarlada kutlandı. Ailelere ait tarlaya götürülen çocuklar önce İstiklal Marşı okudu sonra da bayramın tadını çıkardı.

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Tüm yurtta ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyen Şanlıurfalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk kez evlerinde ve tarlada kutlamak zorunda kaldı.

Sabah erken kalkan çocuklar en güzel kıyafetlerini giyip, odalarını ve balkonlarını bayraklarla süsledi. Kent merkezindeki evlerinde bazı çocuklar, piyano eşliğinde marşlar okudu.

Muhtar öncülüğünde 23 Nisan kutlaması

Bazı çocuklar ise ailelerine ait tarlalarda 23 Nisan’ı kutladı. Okula gidemeyen tarım işçisi ailelerin çocukları için Akçamescit Mahallesi Muhtarı Abdurahman Sacaklı tarafından tarlada etkinlik düzenlendi. Tarlada toplanan çocuklar, muhtarın öncülüğünde hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamada muhtar, çocuklara çikolata ikram etti.

"Bayramdan mahrum kalmasınlar diye.."

Bu yıl 23 Nisan'ı buruk kutladığını belirten 5'inci sınıf öğrencisi Güneş Sacaklı, ''Okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim. Daha önceleri 23 Nisan'ı okulda kutluyorduk. Bu kez tarlada kutladık'' dedi

Mahallelerinde 35 öğrencilerinin bulunduğunu belirten muhtar Abdurahman Sacaklı ise, ''Çocukların her yıl dört gözle beklediği çocuk bayramından mahrum kalmamaları için babalarının çalıştığı tarlada hep birlikte İstiklal Marşı’nı okuyup, kutlama yaptık'' diye konuştu.

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