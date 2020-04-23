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Türkiye Büyük Millet Meclis'nde 100. yıl özel oturumu yapılıyor

Milli Egemenliğin 100. yılı gururla kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde şu anda TBMM Genel Kurulu'nda özel oturum yapılıyor. O töreni canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Meclis'in açılışının 100. yılı kutlamaları çerçevesinde TBMM Genel Kurulu'nda özel oturum düzenleniyor. Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ardından da partiler adına konuşmalar yapılacak. Meclis'teki 23 Nisan törenini canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Foto Galeri TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlanıyor TBMM Anıtkabir ve 1. Meclis'te törenler... Galeriye Gözat
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