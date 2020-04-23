Türkiye Büyük Millet Meclis'nde 100. yıl özel oturumu yapılıyor

Milli Egemenliğin 100. yılı gururla kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde şu anda TBMM Genel Kurulu'nda özel oturum yapılıyor. O töreni canlı olarak izleyebilirsiniz...Abone ol
Meclis'in açılışının 100. yılı kutlamaları çerçevesinde TBMM Genel Kurulu'nda özel oturum düzenleniyor. Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ardından da partiler adına konuşmalar yapılacak. Meclis'teki 23 Nisan törenini canlı olarak izleyebilirsiniz...
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Foto Galeri TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlanıyor TBMM Anıtkabir ve 1. Meclis'te törenler...