Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'en İngiltere'ye Prens Selman'a 'satmayın' çağrısı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almak istemesine tepki gösteren gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, “İngiltere yönetimini şiddetle bu satışa müdahale etmeleri konusunda uyarıyorum” dedi.

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Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almasına İngiltere'de tepkiler büyüyor. Katar merkezli yayıncı kuruluş beIN Sports CEO'su Yousef Al-Obaidly de korsan yayıncılık nedeniyle tepki gösterirken, insan hakları savunucuları da Arabistan'ın "gaddar rejimi" nedeniyle satın almaya tepki göstermişti.

Prens Selman imajını düzeltmek istiyor

The Sun gazetesinin haberine göre, bir tepki de 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den de geldi. Cengiz, Suudi Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'ın Newcastle United gibi satın alımlar yaparak uluslararası imajını düzeltmek için kullandığını ifade etti.

Selman gibi birine engel olunmalı

Hatice Cengiz açıklamasında, “Birleşik Krallık otoriteleri ve Premier Lig, eski nişanlımın cinayetinden sorumlu olan Salman gibi birinin İngiltere spor camiasına girmesine engel olmalı” dedi.

BM ve CIA Kayıkçı'nın katili Prens Selman dedi

“Böyle bir satın alım hem Birleşik Krallık'ın hem de Premier Lig'in itibarın büyük bir darbedir” diyen Cengiz, “Hem Birleşmiş Milletler hem de CIA, Salman'ın Cemal'in cinayetinden sorumlu olduğu sonucuna vardı. Şiddetle Birleşik Krallık otoritelerine ve Premier Lig'e bu satın alıma müdahale edip durdurmaları konusunda uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

Prens Selman 300 milyon pound'a el sıkıştı

Newcastle United ile Arap Fonu arasında aylardır süren görüşmeler geçen günlerde anlaşmayla sonuçlanmış ve 300 milyon pound'a el sıkışıldığı belirtilmişti.