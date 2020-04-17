Prens Selman projesine engel olan kişiyi öldürttü Cemal Kaşıkçı olayına benzer cinayet

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastinin ardından ikinci bir cinayet haberiyle çalkalanıyor. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman'ın 500 milyar dolarlık mega kent projesi Neom kentinin yapılacağı bölgede yaşayan Al-Howeti adlı kişinin evini terk etmek istemediği gerekçesiyle için Suudi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

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Arap basının iddiasına göre, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman önderliğinde yapılması planlanan mega kent Neom için Ürdün sınırına yakın bölgede yaşayan Al-Howeti'nin projenin yapılacağı nedeniyle Suudi makamlarında yaşadığı yerin terketmesi gerektiği uyarısında bulunulduğu, Al Howeti'nin baskılara direndiği ileri sürüldü.

Suudi makamların tehditlerine direndi

Arap medyasının haberine göre, Suudi makamlarının baskılarına karşı direnen Al-Howeti'nin Suudi güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Arap medyası Howeti´nin ölüm haberini Suudi yetkililerince doğrulandığını açıkladı. Haberde, Al-Howeti'nin güvenlik güçlerine ateş açtığı ve molotofkokteyli attığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına direnen Al-Howeti´nin vurulduğu ifade edildi.

Neom projesi nedir?

Neom, Suudi Arabistan'ın Tebuk Bölgesi'nde planlanan bir şehir.

Proje, ilk olarak 24 Ekim 2017 tarihinde Prens Muhammed bin Selman tarafından açıklandı. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında Akabe Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında bir mega kent inşa edeceklerini duyurmuştu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman projeyi 500 milyar dolar yan 1.8 trilyon TL yatırımla hayata geçireceklerini söylemişti. 26 bin 500 kilometre alan üzerinde kurulacak olan Neom kenti su, biyoteknoloji, eğlence, üretim, gıda ve enerjiye odaklanacak.

Cemal Kaşıkçı örneği

Bu son olay, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra vahşice katledildiği ortaya gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini hatırlattı. Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili 18 Suudi vatandaşına ''kasten öldürme'', 2 kişiye de ''azmettirme'' suçundan kamu davası açıldı. Kaşıkçı'nın oğlu, ülkesinin yargısının "adil" olduğundan emin olduğunu söylemişti.