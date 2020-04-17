Çaysız yapamam diyenler dikkat! Aşırı çay tüketimi bağışıklığı tehlikeye sokuyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, koronavirüs günlerinde evde geçirilen vakitte kahve ve çay tüketiminin arttığını vurgulayıp dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Bönce; aşırı çay, kahve tüketiminin yetersiz mineral ve vitamin emilimine neden olduğunu anlattı.

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Emsey Hospital’dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, çay ve kahvenin aşırı tüketilmesi halinde yol açacağı sağlık sorunlarına değindi.

Kafein sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor

Bönce, “Çay ve kahve tüketimini azaltmanın yolu su kullanımını artırmaktan geçer. Çay ve kahvenin ana maddesi kafeindir gün içinde çok fazla kafein tüketmek birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. O yüzden kontrollü içmelerini öneriyorum” diye konuştu.

Kafeinin fazla alındığında mineral yoğunluğunda azalmaya neden olduğunu aktaran Bönce, besinlerdeki vitamin ve minerallerin emilimini de olumsuz etkilediğini ifade etti. Bönce, yetersiz vitamin ve mineral alımından dolayı bağışıklık sisteminin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

"Çayı açık ve limonla için"

Besinlerin besleyici ve faydalı özelliklerinden faydalanmak için yemeklerden 1-2 saat sonra çay ya da kahve içmek gerektiğini belirten Bönce, “Özellikle sabah kahvaltılarında besinlerdeki demir emilimini etkilediği için çay içilmesini önermiyorum. Kahvaltının sonunda, açık ve limonlu çay içilebilir. Bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması için demire, vitamin ve minerallere çok ihtiyacımız var, depolarımızın dolu olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Günde 2 fincandan fazla kahve içmeyin"

"Günde 1-2 fincandan fazla kahve içmemek lazım” diyen Bönce, “Kafeinsiz kahve de tüketilebilir fakat kafeini çıkarmak için bazı kimyasal maddeler kullanıldığından bunun da çok fazla içileceği anlamına gelmiyor. Fazla kahve tüketimi vücudun susuz kalmasına neden oluyor. Türk kahvesi, espresso veya filtre kahve hiç fark etmiyor hepsinin ayrı kafein miktarı var, günde 150 miligramın altında kalırsak sorun olmaz” dedi.

Peki, kimler risk altında?

Bu dönemde gebelere çay ve kahve tüketmemelerini öneren Gökçe Bönce, “Çay ve kahve tüketimi düşüğe neden olabilir. Hamile kalmayı düşünen kişilerde de yumurtaları olumsuz etkileyebilir. Çocuklara çay ve kahve önermiyorum. Aynı zamanda mide rahatsızlığı olan vatandaşlar da kesinlikte tüketmemeli. Ayrıca aşırı çay ve kahve tüketimi migren ataklarını tetikleyebilir. Migren hastalarının da kafeinden uzak durmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.