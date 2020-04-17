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Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara Mayıs sonu diyerek iyi haberi verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, pandemi süresiyle ilgili konuştu hayatın normale döneceği tarihi söyledi. Kara, belirtilen tarihin kurallara sıkı sıka uyulması halinde gerçekleşeceğini ifade etti.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, açıklanan son rakamların pandemi süreciyle ilgili olumlu sinyaller verdiğini; ancak önümüzdeki günlerde açıklanacak rakamların salgının pik noktasıyla ilgili daha net bilgi vereceğini söyledi. Kara, kurallara uyulması halinde Mayıs sonu veya Haziran başında hayatın normalleşebileceğini ifade etti.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara NTV'de virüs hakkında merak edilenleri yanıtladı. Açıklanan son rakamların pandemiyle ilgili olumlu bir tablo sunduğunu; ancak yarın (bugün) gelecek rakamların önemli olduğunu kaydetti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kurallara uyulması gerektiğini de belirten Kara, alınan tedbirlere uyulması halinde Mayıs sonu veya Haziran başında hayatın normalleşebileceğini kaydetti.

İşte Kara'nın açıklamalarından bazı satır başları;

-Eğer filtresi düzenli temizleniyorsa çok ciddi bir sorun yaratmıyor. Eğer düzenli temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa enfeksiyon olarak klima sıkıntı yaratabilir. Ama gerçek yaşamda bu oldukça düşüktür.

Coronavirüs kumaşlarda da uzun süre yaşıyor mu?

Virüsün insan vücuduna giriş yolu solunum sistemi olarak gerçekleşiyor. Şu ana kadar gıdalarla ilgili bir virüs bulaşma durumu görmedik. Elinizi, yüzünüzü mutlaka yıkayınız ve yüzünüze sürmeyiniz. Bu daha korunaklı bir durumdur. Kumaşların üzerinde ise virüs bir nebze uzun yaşar. Ama kumaş üzerinde kalan virüs bizi daha mı hasta yapar, bu konuda henüz bir bulgu yok.

Bahar alerjisi coronavirüsle nasıl ayırt edilir? Alerjisi olanlar risk grubunda mı?

Corona virüste ateş daha fazla görülür, boğazda daha kesin bir ağrı ve acı olur. Corona virüs bulgularında burun akıntısı çok fazla olmaz, buunu da biliyoruz.

 Hastalanan kişi bağışıklık kazanıyor mu? Tekrar hasta olma ihtimali var mı?

Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık. Ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz.

Aşı bulunmazsa böyle mi yaşayacağız?

Corona virüs aşısında Ocak ayı gibi belki Aralık gibi ilk uygulamayı bekliyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz fakat örnek vermek gerekirse de sıtma aşısı 32 senede bulundu.

Kilolu grupta hastalığın daha ağır seyrettiğini öğrenmeye başladık. Ama sigara içenler de risk oldukça yüksek."

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