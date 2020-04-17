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Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükseldi

Anadolu Ajansı

Almanya’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 137 bin 698 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 248 kişi virüs nedeniyle öldü.

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Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 137 bin 698 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 52’ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 248 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 945 kişide daha virüs tespit edildi.

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