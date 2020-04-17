Prof. Ercüment Ovalı 23 Nisan'ı beklemeden ilaç müjdesini duyurdu
23 Nisan'da açıklayacağız herkes görecek diyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, verdiği süreyi beklemeden dün gece heyecan yaratan bir açıklama yaptı. Ercüment Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" dedi.Abone ol
Türkiye'nin Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılacak aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Tedavi için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, hastaların tedavilerinde yeni bir ilaç önerisinde bulurdu.
Daha önce yaptığı açıklamada 23 Nisan'da gelişmeleri duyuracaklarını söyleyen Ercüment Ovalı, dün gece twitterdan bir sürpriz yaptı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "23 Nisan'da açıklayacaktık ama' diyerek şunları yazdı:
-1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.
-Bu müjdeyi aslında Tübitak' in düzenlediği konuşmamda ilacın ismini vermeden söylemiştim..
-15 martta başlayıp, 5 nisanda proje haline getirdiğimiz Dornaz Alfa projesine ait ilk sonucları 23 nisanda açıklayacağız.
İşte Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın iyi haberi verdiği o twiti:
1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim— Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 16, 2020
Dornaz alfa nedir? Yeni bir ilaç değil
Ercüment Ovalı'nın açıkladığı Dornaz Alfa tedavisine ilişkin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Taner Demirer 'yeni bir ilaç' değil diyerek şunları söyledi:
-Bu yeni bir ilaç değil. Yıllardır kistik fibrozisin tedavisinde kullanılıyor. Eğer virüs üzerinde etkili olduğunu iddia ediyorsanız hemen yayınlayın görelim. Takiben intaniyeciler hastalar üzerinde denerler.
Dornase alfa 27 Mart tarihinden beri Yeni Zelanda’da ve bir çok yoğun bakım ünitesinde Kovid19 tedavisinde zaten kullanılıyor. Bu tedavi ile ilgili makale 16 Nisan 2020 de Journal of Experimental Medicine da yayınlandı.@CNNTURKProgram @ntv @HaberturkTV pic.twitter.com/1yNyIjt2vw— Prof. Dr Taner DEMİRER (@dr_demirer66) April 16, 2020