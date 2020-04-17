HABER /  SAĞLIK
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Prof. Ercüment Ovalı 23 Nisan'ı beklemeden ilaç müjdesini duyurdu

23 Nisan'da açıklayacağız herkes görecek diyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, verdiği süreyi beklemeden dün gece heyecan yaratan bir açıklama yaptı. Ercüment Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" dedi.

Abone ol

Türkiye'nin Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılacak aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Tedavi için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, hastaların tedavilerinde yeni bir ilaç önerisinde bulurdu.

Daha önce yaptığı açıklamada 23 Nisan'da gelişmeleri duyuracaklarını söyleyen Ercüment Ovalı, dün gece twitterdan bir sürpriz yaptı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "23 Nisan'da açıklayacaktık ama' diyerek şunları yazdı:

-1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.

-Bu müjdeyi aslında Tübitak' in düzenlediği konuşmamda ilacın ismini vermeden söylemiştim.. 

-15 martta başlayıp, 5 nisanda proje haline getirdiğimiz Dornaz Alfa projesine ait ilk sonucları 23 nisanda açıklayacağız.

İşte Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın iyi haberi verdiği o twiti:

Dornaz alfa nedir? Yeni bir ilaç değil

Ercüment Ovalı'nın açıkladığı Dornaz Alfa tedavisine ilişkin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Taner Demirer 'yeni bir ilaç' değil diyerek şunları söyledi:

-Bu yeni bir ilaç değil. Yıllardır kistik fibrozisin tedavisinde kullanılıyor. Eğer virüs üzerinde etkili olduğunu iddia ediyorsanız hemen yayınlayın görelim. Takiben intaniyeciler hastalar üzerinde denerler.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Korona tedavisi gördü babası 'eve gelme' dedi annesi 'kimseye söyleme evlenemezsin'... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
Emanuel Macron'dan Çin'e koronavirüs suçlaması! Bilmediğimiz bir şey oldu
Koronavirüsü yenen Fatih Terim egosunu bırakacağını söyledi: Değişeceğim
MEB uzaktan kontrollü solunum cihazı üretti
Çin herkesten gizlemiş! Pekin korona nedeniyle gerçek ölüm sayısını açıkladı
Dolar kritik seviyeyi kırdı geçti! Son 18 ayın en yüksek seviyelerinde
ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'den Fox TV'ye verilen cezaya tepki
Samsun'da 50 yıldır biriktirdiği kolonyalara sarılıp uyuyor
Muş'ta bir köy karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den Korona müjdesi: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında bitiririz
Dornaz Alfa nedir koronavirüs ilacı mı Prof. Dr. Ercüment Ovalı buldu
Diyanet 2020 kandil tarihleri Mevlid Kandili ne zaman?
Yorumlar 25 yorum