Meral Akşener'den Fox TV'ye verilen cezaya tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Akşener, RTÜK'ün FOX TV'ye verdiği cezaya tepki gösterdi

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Fox TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklamalarda bulunuyor.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yardımcımda korona virüs çıkmasının ardından bizler de test yaptırdık. Testlerimizin sonucu negatif çıktı. Kendisi de daha önce hastaneye gitmişti kendisine aspirin verip göndermişler.

Gelinim yeni doğum yaptığı için Allah'tan onunla temasımız yoktu. Boşluk var burada ben Sayın Sağlık Bakanımın dikkatini buna çekmek istiyorum. saldım çayıra mevlam kayıra"

Şimdi Fox TV’nin başına gelen, Cumhuriyet gazetesindeki bir haber üzerine terör üzerinden soruşturma açılması, son üç gazetecinin, MİT mensubu bir kardeşimizin şehit haberi üzerinden hapsa atılmaları. Buna bir bütün olarak bakmak zorundayız.

Sayın Altun’un evi ile ilgili haberde diyelim ki yanlış var. Biz bir ev almıştık oğlum ve gelinim için. Her bir aşamasında izin alıyorsunuz. Boğaziçi imar kurumunun gönderdiği bir hesaplamada 15 cm fazlalık vardı. Ben gittim bunun için müracaat ettim. Bir dilekçe verdim. Beklendi ki oraya buraya ulaşayım.

''Bana iftira atanlara kadın hakim jet hızıyla beraat verdi''

Sayın Erdoğan’ın damadının televizyonunda bana iftira atıldı eşimi aldattığıma dair. Bir kadın hakim söz konusu davada jet hızında beraat verdi. Bu serbest artık.

Sayın Altun’a diyelim ki haksızlık yapılmıştır. Tekzib gönderirsiniz gereken yapılır. A Haberler, Ülkeler her gün benim evime geldiler zilimi çaldılar. “Seni tutuklamaya geliyorlar” diye kapımda beklediler. Ben çay demledim o arkadaşlara.



