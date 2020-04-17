Koronavirüsü yenen Fatih Terim egosunu bırakacağını söyledi: Değişeceğim

Koronavirüsü atlatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, virüse teslim olan süper güç Amerika'yı hatırlatarak, "Bak bir virüs ne hale getirdi.Yani artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin manası yok." dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1 ay süren koronavirüsle mücadelesini kazandı. Önceki gün kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran deneyimli hoca, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e konuştu.

Özkök'ün “Hocam böyle diyorsunuz ama siz de ben de ego insanıyız. Böyle büyük egolar değişebilir mi?” sorusuna Terim'in verdiği cevap çok çarpıcıydı.

Amerika’dan daha büyük bir ego mu vardı bu dünyada?

Özkök. Terim'in açıklamalarını kelimesine dokunmadan bugünkü köşe yazısında paylaştı:

“Tamam egomuz var da, Amerika’dan daha büyük bir ego mu vardı bu dünyada?

Onu atarım, bunu keserim, şunu vururum...

Bak bir virüs ne hale getirdi. Yani artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin manası yok.

Hiçbirinin esamesi okunmaz. Bütün dünyanın başına geldi bu...”

“Evet değişeceğim.

Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz.

Değişmek zorundayız.

Çünkü değişmezsek mutlu olamayız.

Ben değişeceğim.”

“Geçen gün bir arkadaşımı arıyordum. Bulamadım, bir başka arkadaşımla konuşuyorduk bunu söyledim.

Bana ‘Hocam buluncaya kadar arayacağız’ dedi. Görmediğimiz, ihmal ettiğimiz arkadaşlarımızı buluncaya kadar arayacağız.

İşimizi daha iyi yapacağız. Seveceğiz. Ailemize daha çok zaman ayıracağız.”