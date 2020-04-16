Ekvador'da Kovid-19'un merkez üssü Guayaquil'de 1424 ceset toplandı
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "merkez üssü" olarak nitelenen ve geçen ay halkın ölen yakınlarını sokağa bıraktığı Guayaquil'de ev ve hastanelerden 1424 cesedin toplandığını açıkladı.
Dünyayı sarsan koronavirüs salgınına teslim olan ülkelerde birisi de Güney Amerika ülkesi Ekvador oldu. Koronadan ölen ve bırakılan cesetlerin görüntüleri herkesi dehşete düşürdü. Devlet Başkanı Moreno, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesinde yürütülen Kovid-19 salgını ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Elbette hazırlıklı değildik, kimse değildi"
Moreno, Ekvador'da virüsün görülmesinden kısa bir süre önce alınan önlemleri hatırlatarak, "Salgına hazırlıksız yakalandığımıza dair yorumlar görüyorum. Elbette hazırlıklı değildik, kimse değildi. Soruyorum sen hazırlıklı mıydın? Ailen, şirketin veya herhangi bir ülke hazırlıklı mıydı?" ifadelerini kullandı.
Guayaquil'de cesetlerin toplanması için kurulan Ortak Görev Gücünün faaliyetlerine ilişkin Moreno, "Ortak Görev Gücü, Guayaquil'de şu ana kadar ev ve hastanelerden 1424 ceset topladı ve hepsi uygun bir şekilde defnediliyor." diye konuştu.
Cesetler sokakta yakılmıştı
Ekvador'da Kovid-19 salgının "merkez üssü" olarak nitelenen Guayaquil'de mart ayının sonunda hastanelerin morglarının dolması ve cenaze hizmeti verilememesi nedeniyle halkın yakınlarını sokağa bıraktığı ve sokakta yaktığı görülmüştü.