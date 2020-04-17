Fatih Terim Koronavirüsü yendi ama plazma bağışında yaşa takıldı

Corona virüsü yenen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaşı nedeniyle plazma bağışı kriterlerini karşılamıyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel Instagram hesabından son koronavirüs testinin negatif çıktığını duyururken, plazma bağışına dikkat çekmişti.

''Birkaç insanın hayatına dokunurum''

Terim, “Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığımı düşünürse, elimden geleni yapmaya hazırım. Böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder” dedi.

Plazma bağışlamada yaşa takıldı

Milliyet'te yer alan habere göre; Terim’in plazma bağışlamada yaşa takıldığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 İmmün Plazma Rehberi’ne göre, 18-60 yaş arasındaki vatandaşlardan bağış alınabiliyor. Terim ise 66 yaşında. Rehbere göre Terim, yaşı nedeniyle plazma bağışı kriterlerini karşılamıyor.

Kimler bağış yapabilir?

Rehberde Kovid-19 immün plazma bağışında kimlerin bulunabileceği detaylı olarak açıklandı. Aferez bağışı için gereken şartları taşıyan bağışçıların öncelikle yasal mevzuata uygun olarak kan bağışçısı olabilmeleri için gerekli sorgulamanın yapılması (Kısa Fizik Muayene), Aferez Bağışçısı Bilgilendirmiş Onam Formu’nun doldurulması, Kan Bağışçısı Sorgulama Formu’nu doldurması gerekiyor.

Rehbere göre şu kişiler bağışçı olabilecek:

18-60 yaş arası (19 yaşından gün almış, 61 yaşından gün almamış) bağışçılar.

Erkek ya da gebe kalmamış, düşük yapmamış, kürtaj olmamış kadın bağışçılar.

Daha önce kan transfüzyonu yapılmamış bağışçılar. n Kovid-19 virüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireyler.

Bağışçı adayının Kovid-19 enfeksiyonu tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu olanlar.

Hastanede yatarak tedavi gördüyse en az 24 saat ara ile yapılmış 2 nazofarenks sürüntü örneğinin moleküler test sonuçları negatif olanlar.

Klinik olarak iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş olanlar.

Kovid-19 tanısı almış ancak tedavisini evde karantina altında tamamlayan, klinik olarak iyileşmelerinin üzerinden en az 28 gün geçen ve bağış öncesinde nazofarenks sürüntü örneğinden çalışılmış SARS-CoV-2 moleküler test sonucu negatif olanlar.