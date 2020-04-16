Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişinin yakalandığını bildirdi.Abone ol
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli şahıs tespit edildi, 303 şahıs yakalandı" bilgisi verildi.
Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 16, 2020
5️⃣.6️⃣0️⃣3️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,
7️⃣6️⃣5️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,
3️⃣0️⃣3️⃣ şahıs yakalandı pic.twitter.com/zQkXDcTnle