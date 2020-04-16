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Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişinin yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli şahıs tespit edildi, 303 şahıs yakalandı" bilgisi verildi.

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