Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı açıklandı! Ölü sayısı çok arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1643'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 74.193'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 125 kişi daha hayatını kaybetti.

1415 hasta daha iyileşti

Son 24 saatte 40 bin 427 test yapıldı ve 4 bin 801 yeni vaka tespit edildi. Özellikle iyileşen hasta sayısındaki artış dikkatlerden kaçmadı. Bugün 1415 hasta daha iyileşti ve toplam iyileşen hasta sayımız 7089'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.'' ifadelerini kullandı