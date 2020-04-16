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Dünyaca ünlü yazar Luis Sepúlveda koronavirüsten hayatını kaybetti

Latin Amerika edebiyatının usta ismi Şilili Luis Sepúlveda corona virüsü nedeniyle 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Usta edebiyatçı Luis Sepúlveda, geçtiğimiz Şubat ayının sonunda corona virüsü teşhisi ile hastaneye kaldırılmıştı. Latin Amerika edebiyatının en büyük isimlerinden birisi olan Luis Sepúlveda, bugün hayata gözlerini yumdu.

Observador’un haberine göre; büyülü gerçekçilik akımının da önemli bir temsilcisi olan Luis Sepúlveda’ya Portekiz’de katıldığı bir festivalin ardından corona virüsü teşhisi konulmuştu. Festivaldeki tüm katılımcılar daha sonra karantina altına alınmıştı.

1949’da Şili’nin Ovalle isimli köyünde doğan Şilili yazar 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan 68 Hareketi, Vietnam Savaşı, Pinochet diktatörlüğü dönemi gibi birçok döneme tanıklık etmişti.

Türkiye'de de kitapları yayınlandı 

Sepúlveda’nın Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Aşk Romanları Okuyan İhtiyar, Mutluluğa Dair Bir Düşünce ile Miks, Maks ve Meks’in Öyküsü kitapları Can Yayınları tarafından Türkçe olarak basıldı.

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