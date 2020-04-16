Çalık Holding'den Türkiye’nin Covid-19 mücadelesine büyük destek!

Gap İnşaat ilk etapta, Covid-19 ile mücadele eden 32 hastanemize bu amaçla ürettiği 36 adet cihazı toplumsal dayanışma anlayışıyla teslim etmeye başladı. Bununla birlikte yine bu amaçla 2 yeni ürün daha geliştiren Gap İnşaat, Covid-19 ile mücadelede önemli rol oynayacak bu inovatif cihazlardan 150 adedini toplumsal dayanışma çerçevesinde hastanelerimize bağışlayacak.

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Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve yurt dışında yaptığı sağlık projeleri ile önemli deneyime sahip olan Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği koronavirüsü (Covid-19) yok eden özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamladı.

İlk etapta İstanbul’da bulunan 32 hastaneye 36 adet hava temizleme cihazı bağışlayacağını açıklayan Gap İnşaat, cihazları 12 Nisan itibariyle hastanelere teslim etmeye başladı.

Personellerin hastalanma riskini azaltıyor

Cihazın en önemli özelliği; kapalı alanlardaki virüsün yoğunluğunu azaltarak tüm sağlık personellerinin hastalanma riskini azaltıyor. Salgına karşı ülke olarak birlikte verilen mücadelenin içinde olmayı görev bilen Gap İnşaat, gelecek sağlıklı nesiller için üretmeye devam ediyor. Şirket, virüslerin etkisizleştirilmesi amacıyla uzaktan çalıştırılabilen gezer bir ürün ile tüm mekanlarda yüzeylere UVC uygulayan hareketli 2 yeni ürün üzerinde daha çalışıyor.

Hava temizleme cihazıyla mücadeleye katkı sağlanacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanıyla dünya gündeminin birinci sırasına yerleşen yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile yapılan mücadele için ülke çapında başlatılan seferberliğe, Çalık Holding şirketlerinden Gap İnşaat da, geliştirdiği “hava temizleme cihazı” ile mücadeleye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Taşınabilme kolaylığıyla her yerde kullanılabilme özelliğine sahip

Yurt dışında yaptığı sağlık projeleri ile güçlü bir deneyime sahip olan Gap İnşaat’ın yeni ürettiği cihazla, koronavirüs (Covid-19), maruz kaldığı UVC ışığı yoğunluğu ve süresi sonucunda üründen her geçişte yüzde 99,9 oranında etkisiz hale getiriliyor. Taşınabilme kolaylığıyla her yerde kullanılabilme özelliğine sahip olan havalandırma cihazı ile başta hastaneler olmak üzere tüm kapalı alanlarda havadaki virüslerin temizlenmesi sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalık Holding iştiraki Gap İnşaat, hastanelere bağışlanmasına başlanılan cihaza ilişkin teknik bilgiler de verdi:

“Öncelikle devletimizce alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyarak, toplumsal dayanışma ve topyekûn mücadele ruhu ile en kısa sürede sağlıklı günlerimize yeniden kavuşacağımıza yürekten inanıyoruz. Dünyayı sarsan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı fedakârca mücadele eden tüm sağlık sektörü çalışanlarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, eczacılarımıza eşsiz özverileri için çok teşekkür ediyoruz. Onların sağlıklı olması, tüm toplumun sağlığı açısından çok önemli. Salgınla mücadeleye karşı yeni geliştirdiğimiz bu cihaz, bu dönemde çok da ihtiyaç duyulduğu üzere, kapalı alanlardaki havayı virüslerden temizleyerek sağlık görevlilerimizin ve hastalarımızın virüse maruz kalmasını önlüyor. Cihaz, havadaki virüsleri UVC ışığına maruz bırakarak ve hepa filtrede yakalayarak temizliyor. Herhangi bir montaja ihtiyaç duymadan, taşınabilir, tek başına ve sadece prize takarak çalışabilme özelliği var. 1.000m3/h ve 2.000m3/h kapasitesinde iki tip üretiyoruz. Günümüzde yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla yurt dışında pek çok ülkede yoğun bakım üniteleri yeterli olmamış, enfeksiyonu taşıyan hastalar, koridorlar ve sahra hastaneleri de dahil olmak üzere farklı kapalı mekanlarda yatırılmak zorunda kaldılar. Ürünümüz, yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra kapalı alanların tümünde sadece fişe takılarak çalıştırılabilecektir. Virüs, üründeki lambaların ürettiği yoğunluktaki UVC’ye 0,79 sn. süreyle maruz kalmaktadır ki, bu miktar koronavirüs (Covid-19) virüsünü %99'unu etkisizleştirmektedir. UVC üzerinden geçen hava akabinde 0,3µ ve daha büyük parçacıkları yüzde 99,995 verimle yakalayan H14 sınıfı hepa filtre üzerinden geçmektedir. Virüsün çapı 0,1-0,2µ arasındadır, fakat tek başına hareket edemediği ve bir partiküle tutunarak ya da insan ağzından çıkan tükürükle taşındığı için virüsün bu filtre ile de tutulması öngörülmüştür. Üstelik 100m2 büyüklüğünde ve 3 metre yüksekliğinde bir mekandaki hava, ürün tipine bağlı olarak saatte 3 ile 7 kere ürün üzerinden geçmekte, böylece proses ürünün çalıştığı her saatte 3 ile 7 kere tekrarlanmaktadır.”